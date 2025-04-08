Россиянам назвали болезни, связанные с посинением губ

Посинение губ может быть признаком серьезных проблем со здоровьем и требует срочного визита к врачу. Об этом сообщил терапевт Александр Коньков в разговоре с Lenta.ru. Он отметил, что такой симптом часто связан с болезнями сердца и сосудов, нехваткой кислорода, анемией или инфекциями, такими как истинный или ложный круп. Также посинение губ может указывать на неврологическое заболевание Рейно или аллергию.
Коньков добавил, что при переохлаждении этот признак не должен вызывать панику. По его словам, в таких случаях организм перераспределяет кровь, направляя ее к главным органам — мозгу, сердцу и почкам.
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