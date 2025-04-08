Россиянам назвали болезни, связанные с посинением губ

Посинение губ может быть признаком серьезных проблем со здоровьем и требует срочного визита к врачу. Об этом сообщил терапевт Александр Коньков в разговоре с Lenta.ru. Он отметил, что такой симптом часто связан с болезнями сердца и сосудов, нехваткой кислорода, анемией или инфекциями, такими как истинный или ложный круп. Также посинение губ может указывать на неврологическое заболевание Рейно или аллергию.