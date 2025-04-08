Взрыв около станции метро прогремел в Стамбуле

Взрыв с последующим пожаром произошел в столице Турции Стамбуле, информирует РИА Новости. Сообщается, что инцидент случился около станции метро Енибосна около 23.03 в понедельник 7 апреля. Речь идет о громком хлопке и яркой вспышке.
После хлопка начался пожар, при этом надземная станция метро не прекращала свою работу. Сообщается также об отключении электричества в ряде расположенных рядом с место инцидента домов. О причинах взрыва не сообщается.
Напомним, в феврале в Турции, в районе Низип в Газиантепе, произошла трагедия — из-за сжатия газа взорвался бензовоз, погибли люди. В результате взрыва скончались два человека, обслуживавшие работу бензовоза. Также есть раненые, повреждены стоявшие поблизости автомобили.
Ранее, в январе, в турецкой провинции Сивас на севере страны прогремел взрыв в гостинице. Как минимум четыре человека получили ранения. Причиной была названа утечка газа.