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Взрыв около станции метро прогремел в Стамбуле

В столице Турции возник пожар после хлопка со вспышкой около станции метро.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв с последующим пожаром произошел в столице Турции Стамбуле, информирует РИА Новости. Сообщается, что инцидент случился около станции метро Енибосна около 23.03 в понедельник 7 апреля. Речь идет о громком хлопке и яркой вспышке.

После хлопка начался пожар, при этом надземная станция метро не прекращала свою работу. Сообщается также об отключении электричества в ряде расположенных рядом с место инцидента домов. О причинах взрыва не сообщается.

Напомним, в феврале в Турции, в районе Низип в Газиантепе, произошла трагедия — из-за сжатия газа взорвался бензовоз, погибли люди. В результате взрыва скончались два человека, обслуживавшие работу бензовоза. Также есть раненые, повреждены стоявшие поблизости автомобили.

Ранее, в январе, в турецкой провинции Сивас на севере страны прогремел взрыв в гостинице. Как минимум четыре человека получили ранения. Причиной была названа утечка газа.