Солист «Челси» Алексей Корзин похоронил 34-летнюю жену

Алексей Корзин поделился трагической новостью — ушла из жизни его супруга Екатерина, которой было всего 34 года. Женщина скончалась еще 23 марта, но артист не сразу решился рассказать об этом, находясь в глубоком горе.
Спустя некоторое время после утраты вокалист группы «Челси» опубликовал в соцсетях эмоциональное видео, посвящённое памяти любимой. В ролике он собрал кадры, отражающие яркие моменты жизни Екатерины и их совместной истории.
В подписи к видео Алексей вспомнил, как в 2013 году она первой написала ему сообщение во «ВКонтакте», после чего они встретились, и он исполнил для неё песню Stand by Me. Уже тогда, по его словам, она словно предчувствовала, как сложится их судьба. Корзин трогательно попрощался с женой, назвав её своим ангелом и вечной частью своей души.
Информацию о смерти Екатерины подтвердила телеведущая Яна Чурикова. По её словам, женщина ушла из жизни во сне, что стало полной неожиданностью для всех. Она отметила, что Екатерина была молодой, красивой и глубоко любящей.
У пары двое детей: старший сын родился в 2016 году, младший — в 2021-м.
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