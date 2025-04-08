Солист «Челси» Алексей Корзин похоронил 34-летнюю жену

В подписи к видео Алексей вспомнил, как в 2013 году она первой написала ему сообщение во «ВКонтакте», после чего они встретились, и он исполнил для неё песню Stand by Me. Уже тогда, по его словам, она словно предчувствовала, как сложится их судьба. Корзин трогательно попрощался с женой, назвав её своим ангелом и вечной частью своей души.