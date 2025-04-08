Глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

В своём выступлении Гебрейесус напомнил о масштабных последствиях пандемии COVID-19, подчеркнув, что мир не может позволить себе бездействие, поскольку новая эпидемия может начаться в любой момент — как через десятилетия, так и уже в ближайшем будущем.