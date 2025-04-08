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Глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии

Следующая пандемия — это «не теоретический риск», а «эпидемиологическая определенность», выразил уверенность он.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что возникновение новой пандемии — лишь вопрос времени.

По его словам, это не гипотетическая угроза, а научно подтверждённая неизбежность. Такое заявление он сделал в рамках открытия 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, где обсуждается проект международного соглашения, направленного на предотвращение будущих глобальных вспышек заболеваний.

В своём выступлении Гебрейесус напомнил о масштабных последствиях пандемии COVID-19, подчеркнув, что мир не может позволить себе бездействие, поскольку новая эпидемия может начаться в любой момент — как через десятилетия, так и уже в ближайшем будущем.

По оценке ВОЗ, реальные потери от COVID-19 значительно превышают официальную статистику: при зарегистрированных 7 миллионах жертв, фактическое число погибших, по словам Гебрейесуса, может достигать 20 миллионов. При этом глобальный экономический ущерб оценивается более чем в 10 триллионов долларов.

Он также выразил надежду на успешное согласование международного соглашения о предотвращении пандемий, подчеркнув, что подобный документ не ограничит суверенитет стран, а, напротив, усилит как внутренние механизмы реагирования, так и международную координацию.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский призвал не относиться серьезно к заявлению главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что новая пандемия может начаться уже завтра.