Миллионы долларов на украинском конфликте: дельцы в Лондоне отмывали деньги на поставках Киеву

В Лондоне суд вынес приговор в отношении двух человек, причастных к отмыванию денег при продаже автомобилей на Украину. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на лондонскую полицию.
Речь идет о преступной схеме, которую разработали 52-летний Валерий Попович, его жена Оксана, а также 43-летний Виталий Луцак. По данным полиции, они использовали украинский конфликт для отмывания денег. Это происходило так: с помощью полученных преступным путем средств они покупали грузовики в Британии и продавали их Киеву, а выручку выводили в криптовалюту.
«Группа использовала средства, добытые незаконным путем, для приобретения фургонов и грузовиков в Великобритании и продавала их на Украину», — сообщает лондонская полиция.
По данным следствия, всего таким образом удалось легализовать более шести миллионов фунтов стерлингов (это около 7,6 миллиона долларов США). Всего же через криптокошельки на компьютере одного из преступников прошло криптовалюты на более чем14 млн долларов.
Двух участников преступной схемы уже отправили за решетку — Валерия Поповича и Виталия Луцака приговорили к шести годам и шести месяцам тюремного заключения. Третий участник — жена Поповича Оксана — предстанет перед судом в мае.
Ранее суд Британии обязал Трампа выплатить 820 тысяч долларов для компенсации ущерба бывшему агенту МИ-6, автору досье о связи с Россией.
А сайт KP.RU сообщал о вопиющем случае, когда в Британии суд развел не ту пару из-за ошибки адвокатов в онлайн-системе.