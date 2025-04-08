Миллионы долларов на украинском конфликте: дельцы в Лондоне отмывали деньги на поставках Киеву

Речь идет о преступной схеме, которую разработали 52-летний Валерий Попович, его жена Оксана, а также 43-летний Виталий Луцак. По данным полиции, они использовали украинский конфликт для отмывания денег. Это происходило так: с помощью полученных преступным путем средств они покупали грузовики в Британии и продавали их Киеву, а выручку выводили в криптовалюту.