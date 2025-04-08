«Саше надо собраться»: Фетисов сказал, что ждет Овечкина на пике славы

Мама российского рекордсмена, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России Татьяна Овечкина сделала много для того, что ее сын добился больших высот и побил еще недавно казавшуюся недосягаемой вершину, на которой почти 30 лет находился Гретцки. Фетисов заявил aif.ru, что хоккеист сделал то, что хотел сделать — забивать. Причем, Овечкин, по словам парламентария, является тем чемпионом, которого надо ставить в пример спортсменам и просто — детям и молодежи, чтобы они добивались цели не только талантом, но и колоссальной работоспособностью, психологической устойчивостью.