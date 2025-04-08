«Саше надо собраться»: Фетисов сказал, что ждет Овечкина на пике славы

Российскому хоккеисту из клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после установления нового рекорда по забитым шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ необходимо собраться и готовиться к следующему вызову. Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с aif.ru заявил, что на спортсмена сейчас свалился шквал внимания и звонков.
О разговоре с Овечкиным после рекорда.
После забитой 895-й шайбы на Овечкина свалился шквал звонков с поздравлениями от разных звезд, причем, не только спорта, заявил aif.ru Фетисов. По его словам, когда они разговаривали по телефону российский хоккеист отметил, что не ожидал такого внимания.
«Не случайно же его даже поздравили и Федерер, и Майкл Джордан, и много кто еще. Я с ним и позавчера разговаривал, и вчера, и сегодня. Он чувствует себя героем не дня, а героем на долгие, долгие годы. Я сегодня с ним разговаривал, он сам не ожидал такого шквала поздравлений и внимания», — сказал собеседник издания.
О реакции Гретцки, рекорд которого побил Овечкин.
Фетисов подчеркнул в разговоре с aif.ru, что Гретцки признал, что появился новый король — Овечкин. По словам депутата, канадец сделал все правильно, как настоящий спортсмен — поздравил, участвовал в церемонии, а также сказал правильные слова. Парламентарий отметил, что это был наглядный пример того, что спорт изначально должен служить примирению, что не происходит в международном олимпийском движении и в федерациях спорта.
«Русский парень переписал рекорд на свое имя. Канадец поздравил и даже вспомнил свои русские корни. Это называется спортивная этика. Сегодня великий Гретцки признал, что появился новый король», — сказал собеседник издания.
О роли матери в достижениях Овечкина.
Мама российского рекордсмена, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России Татьяна Овечкина сделала много для того, что ее сын добился больших высот и побил еще недавно казавшуюся недосягаемой вершину, на которой почти 30 лет находился Гретцки. Фетисов заявил aif.ru, что хоккеист сделал то, что хотел сделать — забивать. Причем, Овечкин, по словам парламентария, является тем чемпионом, которого надо ставить в пример спортсменам и просто — детям и молодежи, чтобы они добивались цели не только талантом, но и колоссальной работоспособностью, психологической устойчивостью.
«Здесь мы, конечно, благодарим маму, которая воспитала крутого спортсмена. Маму и отца, которого, к сожалению, с нами нет. Но мама присутствовала при этом рекорде. Она много что сделала, чтобы сегодня он был примером для всех», — добавил Фетисов.
О следующих достижениях Овечкина.
Но не смотря на огромное внимание к персоне Овечкина, ему необходимо готовиться к следующим вызовам. Фетисов сообщил aif.ru, что команда «Вашингтон Кэпиталз» и его болельщики на него рассчитывают.
«Сейчас надо собраться и готовиться к плей-офф, которое уже не за горами. Команда, болельщики на него рассчитывают, поэтому Саше надо готовиться к следующему вызову», — резюмировал депутат.