Суд арестовал имущество бывших владельцев Raven Russia

Отмечается, что эти меры приняты в рамках нового иска Генпрокуратуры, поданного 31 марта, в котором также фигурируют восемь российских юридических лиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск касается признания сделок недействительными и изъятия имущества, но подробности пока не раскрываются.