Суд арестовал имущество бывших владельцев Raven Russia

Суд Москвы наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia.
Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов крупнейшей логистической компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. Об этом сообщают СМИ.
«Арбитражный суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры России наложил арест на имущество бывших владельцев российских активов британской компании Raven Russia Игоря Богородова и Ярослава Шувалова. А также петербургского ООО “Первомайская заря” и эмиратской Dorfin Holdings Limited», — сообщают РИА Новости.
Отмечается, что эти меры приняты в рамках нового иска Генпрокуратуры, поданного 31 марта, в котором также фигурируют восемь российских юридических лиц и эмиратская Phoenix Property Group Limited. Иск касается признания сделок недействительными и изъятия имущества, но подробности пока не раскрываются.
Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну государства долей и акций группы компаний Raven Russia, крупнейшего владельца складской недвижимости в России. Речь идет о 17 организациях, входящих в группу. Общая стоимость активов Raven Russia оценивается в 120—160 млрд рублей.