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NYT: США и Иран проведут переговоры в Омане 12 апреля

Иран уже заявил о готовности к диалогу с американцами.

Представители Соединенных Штатов Америки и Ирана намереваются провести переговоры в Омане уже в эту субботу, 12 апреля. Об этом сообщает журналист издания The New York Times, ссылаясь сразу на трех иранских чиновников высокого ранга.

«Три иранских чиновника рассказали мне, что Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров. Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно, что является явным изменением позиции», — написала журналист NYT Фарназ Фассихиона на своей странице в соцсети.

Отношения между США и Ираном особенно осложнились после прихода к власти Дональда Трампа. Он обвинил Иран в управлении атаками хуситов и пригрозил серьёзными последствиями, заявив, что Тегеран может стать целью армии США.

Позже стало известно, что Иран привел войска в состояние повышенной готовности из-за угроз бомбардировками от Трампа.

Однако накануне появились сообщения, что США уже ведут прямые переговоры с Ираном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.