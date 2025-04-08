NYT: США и Иран проведут переговоры в Омане 12 апреля

«Три иранских чиновника рассказали мне, что Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров. Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно, что является явным изменением позиции», — написала журналист NYT Фарназ Фассихиона на своей странице в соцсети.