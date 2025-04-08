NYT: США и Иран проведут переговоры в Омане 12 апреля

Представители Соединенных Штатов Америки и Ирана намереваются провести переговоры в Омане уже в эту субботу, 12 апреля. Об этом сообщает журналист издания The New York Times, ссылаясь сразу на трех иранских чиновников высокого ранга.
«Три иранских чиновника рассказали мне, что Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров. Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно, что является явным изменением позиции», — написала журналист NYT Фарназ Фассихиона на своей странице в соцсети.
Отношения между США и Ираном особенно осложнились после прихода к власти Дональда Трампа. Он обвинил Иран в управлении атаками хуситов и пригрозил серьёзными последствиями, заявив, что Тегеран может стать целью армии США.
Позже стало известно, что Иран привел войска в состояние повышенной готовности из-за угроз бомбардировками от Трампа.
Однако накануне появились сообщения, что США уже ведут прямые переговоры с Ираном. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.