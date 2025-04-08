В частности, ~ZDF утверждает, что РФ причастна к теракту, произошедшему 31 мая 2024 года в городе Мангейме во время митинга правого движения PAX Europa.~ Тогда афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера. В результате шесть человек получили ранения, одного человека доставили в больницу, но спасти его не удалось. Впоследствии выяснилось, что нападавший прожил в Германии 11 лет, женился, стал отцом двоих детей, но незадолго перед терактом в Мангейме отрастил длинную бороду и, по словам соседей, перестал быть «милым и приветливым».