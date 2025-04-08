Набиуллину попросили выпустить памятную монету с изображением «Орешника»

Выпуск монеты приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил выпустить памятную монету с изображением российского ракетного комплекса «Орешник». Это предложение было направлено главе Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной, пишут СМИ.
«В преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма предлагается ввести в обращение памятную монету с изображением российского ракетного комплекса “Орешник”, — говорится в письме, передает РИА Новости. В документе также указывается, что выпуск монеты приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а изображение ракетного комплекса “Орешник” символизирует связь современных военных достижений с историческим наследием.
По словам Гусева, такая монета не просто станет символом памяти о войне, но и отразит преемственность поколений в области обороны страны. «“Орешник” на монете станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях. Когда человек держит в руках такую монету, он видит — наша сила в единстве эпох», — сказал Гусев.
Ранее депутаты ЛДПР выступили с инициативой выпуска юбилейной монеты, посвященной основателю партии Владимиру Жириновскому. В ответном письме Банк России указал на существующие ограничения в использовании изображений и имен россиян на монетах.
С 7 по 19 апреля пройдет акция «Монетная неделя», организованная для обмена монет на банкноты. По информации Банка России, участвовать в акции можно будет как в банковских отделениях, так и в сетевых магазинах. В банках участники смогут также зачислить денежные средства на свои счета, передает «Национальная служба новостей».