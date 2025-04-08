Набиуллину попросили выпустить памятную монету с изображением «Орешника»

По словам Гусева, такая монета не просто станет символом памяти о войне, но и отразит преемственность поколений в области обороны страны. «“Орешник” на монете станет символом того, как традиции защиты Родины живут в новых технологиях. Когда человек держит в руках такую монету, он видит — наша сила в единстве эпох», — сказал Гусев.