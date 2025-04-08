«Ракета Победы» доставит на МКС экипаж 73-й длительной экспедиции

Запуск корабля намечен на 8 апреля в 08:47 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Через примерно девять минут после старта «Союз МС-27» выйдет на орбиту и по ускоренной двухвитковой схеме достигнет МКС. Стыковка с модулем «Рассвет» российского сегмента станции ожидается около 12:04 мск.