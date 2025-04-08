«Ракета Победы» доставит на МКС экипаж 73-й длительной экспедиции

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-27» в ближайшее время отправится к Международной космической станции с экипажем 73-й длительной экспедиции на борту.
Аппарат выведет на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1а», оформленная в тематике 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сам носитель получил символическое название — «Ракета Победы».
Среди членов экипажа — представитель Роскосмоса Алексей Зубрицкий, вместе с ним на станцию отправятся космонавт Сергей Рыжиков и астронавт NASA Джонни Ким. В резервном составе находятся Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Кристофер Уильямс.
Запуск корабля намечен на 8 апреля в 08:47 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур. Через примерно девять минут после старта «Союз МС-27» выйдет на орбиту и по ускоренной двухвитковой схеме достигнет МКС. Стыковка с модулем «Рассвет» российского сегмента станции ожидается около 12:04 мск.
Миссия продлится до 9 декабря. В течение полета экипаж планирует выполнить 50 научных экспериментов, включая два новых исследования. Кроме того, в октябре Рыжиков и Зубрицкий совершат два выхода в открытый космос.
Ранее американский астронавт Джонатан Ким признался, что собирается послушать в корабле «Союз МС-27» свою любимую песню на русском языке перед полетом на МКС. Речь идет о хите группы «Комбинация» — American boy.