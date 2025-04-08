Главный вокзал Вашингтона Union Station украсили баннерами в честь Овечкина

В Вашингтоне на фасаде главного железнодорожного вокзала Union Station появились баннеры, посвящённые историческому достижению российского хоккеиста Александра Овечкина.
Украшения были размещены в честь его нового рекорда, установленного 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», где нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Этот гол позволил ему превзойти прежнего лидера по количеству заброшенных шайб — легендарного канадца Уэйна Гретцки, у которого было 894 гола.
Овечкин отпраздновал рекорд эффектным прыжком на лёд, а уже на следующий день в городе появилась символическая инсталляция. На здании вокзала разместили три баннера: по одному на буквы G и R, и ещё один с цифрой 8 — отсылкой к прозвищу хоккеиста «The Gr8» («Великая восьмерка»). Все постеры украшены изображениями самого Овечкина.