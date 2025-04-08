Microsoft призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеров

Американская корпорация Microsoft опубликовала несколько заявлений, где владельцев компьютеров с ОС Windows 10 призвали как можно скорее отказаться от использования таких ПК.
В материале DevX сказано, что Microsoft, по сути, советует отправить компьютеры «на утилизацию». При этом речь идёт об «экологичном» способе. Компьютеры следует продать на вторичном рынке или же отправить на переработку.
При этом после передачи на переработку пользователь сможет получить частичную компенсацию при приобретении нового ПК, где установлена операционная система Windows 11.
Напомним, Microsoft завершает поддержку Windows 10 14 октября текущего года. В публикации говорится что после этого реализация подержанных компьютеров станет «более проблематичной» из-за увеличения числа предложения.
Кроме того, специалисты советуют избавиться от Windows 10 из-за «потенциальных угроз, связанных с эксплуатацией устройств, лишённых технической поддержки».