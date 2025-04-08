Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения: выбраться из-под завалов она уже не смогла

В Мьянме во время разрушительного землетрясения трагически погибла 28-летняя королева красоты — первая обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» Сили Ми. Об этом сообщает издание Need To Know (NTK).
Сообщается, что тело девушки 2 апреля обнаружили среди обломков 12-этажного дома в городе Мандалай, рухнувшего во время сильнейшего землетрясения 28 марта. Свидетели рассказали журналистам о последних минутах жизни красавицы. Оказалось, что во время стихийного бедствия бывшая королева красоты без раздумий бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa. Однако выбраться обратно девушке, увы, не удалось — здание обрушилось, а она осталась под руинами.
Известно, что Сили Ми стала первой победительницей конкурса «миссТуризм Мьянма» в 2018 году и представляла свою страну на конкурсе «Мисс Туризм Мира».
Сильнейшее землетрясение 28 марта потрясло Мьянму, Таиланд, некоторые районы Китая и Вьетнама. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,7 пришелся на провинцию Мандалай в Мьянме.
Бедствие принесло много жертв. По данным геослужбы США при землетрясении в Мьянме и Таиланде погибли до 100 000 человек.
Для помощи в ликвидации последствий ЧП в Мьянму прилетели два самолета МЧС России со 120 спасателями.