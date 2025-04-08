Королева красоты кинулась спасать ребенка во время землетрясения: выбраться из-под завалов она уже не смогла

Сообщается, что тело девушки 2 апреля обнаружили среди обломков 12-этажного дома в городе Мандалай, рухнувшего во время сильнейшего землетрясения 28 марта. Свидетели рассказали журналистам о последних минутах жизни красавицы. Оказалось, что во время стихийного бедствия бывшая королева красоты без раздумий бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa. Однако выбраться обратно девушке, увы, не удалось — здание обрушилось, а она осталась под руинами.