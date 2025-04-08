Осталось жить несколько месяцев: визит к стоматологу поставил крест на мечтах молодой девушки

Оливия признавалась, что ждала рецидива, но не думала, что он случится так быстро. Ей не хватало работы и простых радостей — прогулок с собакой. Впервые она заподозрила неладное летом 2023 года на соревновании в Финляндии. Тогда бег дался ей с трудом, хотя раньше она была в хорошей форме.