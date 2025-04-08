Осталось жить несколько месяцев: визит к стоматологу поставил крест на мечтах молодой девушки

Жительница британского Блэкпула Оливия Ноулз пришла в больницу с зубной болью, а ушла с диагнозом острого миелоидного лейкоза (ОМЛ). Еще в конце 2023 года 33-летняя женщина стала жаловаться на усталость и головные боли. Врачи сначала решили, что это последствия ковида. Однако в экстренном порядке стоматолог направил ее на обследование, и медики выявили смертельный рак крови. Об этом пишет Mirror.
Весь 2024 год Оливия боролась с болезнью. Ей провели несколько курсов химиотерапии и в декабре сделали трансплантацию стволовых клеток. Казалось, рак отступил. Но в марте 2025 года врачи сообщили: лейкоз вернулся, и жить осталось недолго.
До болезни Оливия владела парикмахерской. Несмотря на слабость, 16 марта она прошла 20-мильный марафон вокруг озера Фэрхейвен. Цель — собрать деньги на исследования в больнице Королевского колледжа. Женщина хотела помочь ученым найти новые способы борьбы с ОМЛ. Она считает, что за полвека медицина почти не продвинулась в лечении этого рака.
Оливия признавалась, что ждала рецидива, но не думала, что он случится так быстро. Ей не хватало работы и простых радостей — прогулок с собакой. Впервые она заподозрила неладное летом 2023 года на соревновании в Финляндии. Тогда бег дался ей с трудом, хотя раньше она была в хорошей форме.
Лечение было тяжелым. Химиотерапия разрушила иммунитет, и женщина провела в больнице почти два месяца. В апреле 2024 года курс дал результат, но перед трансплантацией врачи заметили рецидив. Ей предложили три выхода: рискнуть с операцией, испытать новое лечение или сдаться. Один из медиков намекнул на поездку в швейцарскую клинику «Дигнитас», где помогают уйти из жизни.
В ноябре 2024 года Оливия решилась на экспериментальную терапию Car-T. Сначала все шло хорошо: рак исчез, и она почувствовала себя лучше. Но в марте 2025 года из-за осложнений ее снова положили в больницу. Вскоре анализы показали — болезнь вернулась.
Не сдаваясь, Оливия с родителями организовала марафон. Они собрали 25 тысяч фунтов для науки. Женщина надеется, что эти деньги помогут детям с таким же диагнозом. Сейчас она проходит новую химиотерапию и ждет испытания. Оливия уверена: ее борьба даст шанс другим.
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