Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить блогера Литвина: его военный билет вызывает подозрения

Екатерина Мизулина готовит запрос с Генпрокуратуру Российской Федерации о проверке информации о том, что блогер Михаил Литвин якобы купил свой военный билет. Об этом глава «Лиги безопасного интернета» написала в Telegram-канале после того, как от бойцов, находящихся в зоне СВО, поступил ряд обращений с просьбой проверить сведения о якобы покупке Литвиным военного билета.
«Надеюсь, что Генеральная прокуратура России обратит внимание на обращение наших бойцов. Направим соответствующее обращение в Генпрокуратуру», — написала Мизулина, сопроводив свой пост подборкой видео, в которых военнослужащие указывают на то, что информация относительно Литвина появилась в сети, и просят ее проверить.
При этом ранее Литвин сам упомянул о том, что документ был им куплен.
Напомним, год назад блогер и президент медиакоманды LitEnergy Михаил Литвин уже был замешан в скандале: он ударил по лицу одного из болельщиков ростовского «СКА» прямо во время матча. Тогда же всплыла информация о его старом интервью, в котором Литвин упоминал о покупке военного билета. Подробнее читайте здесь на KP.RU.
Ранее хоккеиста магнитогорского «Металлурга» Семена Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военного билета. При этом стало известно, что спортсмен дал взятку не только за военный билет, но и за поступление в Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Тем временем главный юрист по призыву и мобилизации медицинско-правовой компании Клавдия Бакуменко ответила на самые актуальные вопросы читателей KP.RU о военном билете: что собой представляет этот документ, в каких ситуациях без него не обойтись и как его получить.
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