Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить блогера Литвина: его военный билет вызывает подозрения

Напомним, год назад блогер и президент медиакоманды LitEnergy Михаил Литвин уже был замешан в скандале: он ударил по лицу одного из болельщиков ростовского «СКА» прямо во время матча. Тогда же всплыла информация о его старом интервью, в котором Литвин упоминал о покупке военного билета. Подробнее читайте здесь на KP.RU.