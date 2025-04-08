В Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию

Миронов просит кабмин отменить июльское повышение платы за электроэнергию.
Необходимо отменить июльское повышение платы за электроэнергию на фоне действия дифференцированных тарифов, хотя бы для тех регионов, где дифференцированные тарифы уже привели к росту платежей. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей», — сказал Миронов РИА Новости. Он уточнил, что введение дифференцированных тарифов привело к значительным финансовым нагрузкам для многих домохозяйств, особенно затронув те, которые используют электроотопление.
Миронов также отметил, что несмотря на частичный пересмотр дифтарифов и проведение перерасчетов в регионах, жители продолжают жаловаться на высокие счета за электричество. Политик подчеркнул, что его партия предлагает заморозить тарифы ЖКХ на несколько лет и провести всесторонний аудит в этой сфере для выявления и устранения коррупции, что может позволить избежать повышения тарифов в обозримом будущем.
С 1 июля 2025 года в России запланировано очередное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В перечень услуг, подлежащих индексации, войдут электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также вывоз мусора и другие виды коммунальных услуг, напоминает телеканал 360.
Согласно информации, предоставленной официальными представителями Федеральной антимонопольной службы, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Министерства экономического развития, ожидается, что в 2025 году средний рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Российской Федерации достигнет 10−11,9%. Однако стоит отметить, что конкретный размер увеличения будет варьироваться в зависимости от региона.