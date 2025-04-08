В Госдуме предложили отменить повышение платы за электроэнергию

Миронов также отметил, что несмотря на частичный пересмотр дифтарифов и проведение перерасчетов в регионах, жители продолжают жаловаться на высокие счета за электричество. Политик подчеркнул, что его партия предлагает заморозить тарифы ЖКХ на несколько лет и провести всесторонний аудит в этой сфере для выявления и устранения коррупции, что может позволить избежать повышения тарифов в обозримом будущем.