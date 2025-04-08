Кому и насколько повысят зарплату с 1 октября 2025 года

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2025 года средняя зарплата в России ожидается на уровне 140 тысяч рублей, что на 57% выше январских показателей и на 40% выше среднегодовых значений. Это связано с ростом минимального размера оплаты труда и новогодними премиями. В январе 2025 года средняя зарплата составила около 89 тысяч рублей, что на 19% выше показателя января предыдущего года.