Полчища крыс захватили атомную электростанцию: Вот что происходит

Огромные полчища крыс расплодились на строящейся атомной электростанции в Великобритании. Об этом информирует издание The Guardian.
Речь идет о строящейся в Сомерсете АЭС Hinkley Point C. В публикации сказано, что обитающие на объекте крысы не боятся людей и разгуливают повсюду.
«Смотришь — а они там сидят, глядят на тебя», — цитирует издание одного из рабочих.
Сообщается, что профсоюзы направили жалобу французской государственной энергетической компании EDF, под эгидой которой ведется строительство.
«Специальная компания оценила ситуацию и уже принимает меры», — заверил при этом пресс-секретарь Hinkley Point C.
Накануне жители Бирмингема пожаловались, что город заполонили огромные крысы, которых сравнивают по размерам с бездомными кошками. Это произошло из-за забастовки уборщиков. Крысы расплодились в образовавшихся на улицах горах неубранного мусора.
Тем временем министерство здравоохранения Соединенных Штатов потратило огромные средства на опыты на крысах. Причем это не касается испытаний лекарственных препаратов. Минздрав США исследовал взаимодействие крыс с кокаином.