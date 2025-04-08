Вашингтонский вокзал украсили баннерами с Овечкиным в честь его рекорда

«На следующий день после рекорда россиянина (в Вашингтоне еще понедельник) на фасаде вокзала появились баннеры в честь Овечкина. Всего три штуки: по одному баннеру на буквы G, R и один — на цифру восемь, что символизирует The Gr8 (“Великая восьмерка”). На каждом также изображен Овечкин», — сообщил корреспондент РИА Новости.