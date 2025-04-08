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Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о неизбежности новой пандемии

Новая пандемия — это неизбежное событие. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, он подчеркнул необходимость подготовки к будущим глобальным здоровьесберегающим вызовам.

В ВОЗ призвали быть готовыми к новой пандемии.

Новая пандемия — это неизбежное событие. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, он подчеркнул необходимость подготовки к будущим глобальным здоровьесберегающим вызовам.

«Следующая пандемия не будет ждать», — заявил Гебрейесус, добавив, что возникновение новой пандемии «это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность», передает ТАСС. По его словам, возникновение новой пандемии может произойти как через 20 лет, так и завтра, но важно быть к этому готовым.

По оценкам ВОЗ, последствия пандемии COVID-19 были катастрофическими, включая не только миллионы человеческих жизней, но и значительные экономические потери. Гебрейесус подчеркнул, что человеческие потери и ущерб для мировой экономики подтверждают критическую необходимость разработки и подписания международного пандемического соглашения.

Ранее ВОЗ подтвердила, что зарегистрированные в России случаи кашля с кровью не связаны с новым вирусом, а вызваны микоплазменной инфекцией. Там уточнили, что расследование было проведено совместно с Роспотребнадзором.