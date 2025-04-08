Глава ВОЗ Гебрейесус заявил о неизбежности новой пандемии

«Следующая пандемия не будет ждать», — заявил Гебрейесус, добавив, что возникновение новой пандемии «это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность», передает ТАСС. По его словам, возникновение новой пандемии может произойти как через 20 лет, так и завтра, но важно быть к этому готовым.