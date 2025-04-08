Демешин: наши города должны стать местом, куда хочется приехать

Он отметил, что на городских бульварах, в скверах, парках, а также вдоль новой объединённой набережной Хабаровска могут появиться так называемые «магниты притяжения» — особые зоны с характерной для Дальнего Востока растительностью. В их числе — клёны с яркой осенней листвой, сакура, миндаль и другие декоративные деревья.