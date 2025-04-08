Демешин: наши города должны стать местом, куда хочется приехать

На заседании президиума правительства Хабаровского края обсудили, как сделать города региона более привлекательными для жизни и туризма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио губернатора Дмитрий Демешин предложил переосмыслить подход к благоустройству — не ограничиваться удобством и функциональностью, а создавать по-настоящему притягательные пространства.
— Коллеги, нужно нестандартно подходить к изменению вида наших городов и посёлков. Это должны быть не просто комфортные площадки для отдыха, прогулок, занятий спортом, но и локации для гостей, туристов, включая иностранных, — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что на городских бульварах, в скверах, парках, а также вдоль новой объединённой набережной Хабаровска могут появиться так называемые «магниты притяжения» — особые зоны с характерной для Дальнего Востока растительностью. В их числе — клёны с яркой осенней листвой, сакура, миндаль и другие декоративные деревья.
— Мы вполне с вами можем создать такие рукотворные парки для любования осенними красками листьев клёна и весенним цветением сакуры. И на эти события мы можем собирать к нам тысячи гостей, — отметил Демешин.
Он привёл в пример парк в Краснодаре, куда туристы готовы выстраиваться в очередь, чтобы попасть в самые популярные зоны отдыха. По его словам, подобные места должны появиться и в Хабаровске, и в других населённых пунктах края.
Первые шаги в этом направлении уже запланированы. 18 мая, в преддверии Российско-Китайского форума, приуроченного к 30-летию побратимских отношений Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян, вдоль набережной Амура высадят деревья. Посадочный материал уже подготовлен. В планах — благоустройство площадки у арены «Ерофей» и дамбы в Южном округе Хабаровска.
Главам муниципалитетов Дмитрий Демешин поручил подумать, как изменить облик своих территорий с помощью озеленения. Работу по подготовке саженцев и планированию локаций он поручил министру лесного хозяйства и лесопереработки Андрею Самойлову, а также министру ЖКХ Анжелике Мироновой.
— Это должно стать одним из элементов туристического кода Хабаровского края. Предложение по его формированию я прошу представить вице-губернатору Сергею Кузнецову, который совместно с муниципалитетами определит возможные локации, — отметил глава региона.
Кроме того, вице-премьеру правительства Марии Авиловой и министру туризма Елене Цымбал предстоит интегрировать идеи в туристические стратегии развития городов и посёлков края.
— Может быть, не в этом году, но изменить облик наших городов вполне нам по силам, — подытожил Дмитрий Демешин.