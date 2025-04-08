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В Хабаровске прекращено вредное воздействие на атмосферу

На загрязнения жаловались местные жители.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура добилась прекращения экологических нарушений со стороны компании, деятельность которой создавала угрозу загрязнения воздуха в Железнодорожном районе города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Предприятие, расположенное рядом с территорией опережающего развития «Хабаровск», не проводило обязательные мероприятия по пылеподавлению при сортировке угля, создавало угрозу вредных выбросов в атмосферу и нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду.

По представлению прокурора сортировка угля была полностью остановлена. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Благодаря работе прокуратуры были защищены интересы работников предприятия, резидентов территории опережающего развития и жителей прилегающих районов.

Проверка была инициирована после обращения на личном приеме у Амурского бассейнового природоохранного прокурора.