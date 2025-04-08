В Хабаровске прекращено вредное воздействие на атмосферу

Предприятие, расположенное рядом с территорией опережающего развития «Хабаровск», не проводило обязательные мероприятия по пылеподавлению при сортировке угля, создавало угрозу вредных выбросов в атмосферу и нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду.