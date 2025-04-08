В Хабаровске прекращено вредное воздействие на атмосферу

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура добилась прекращения экологических нарушений со стороны компании, деятельность которой создавала угрозу загрязнения воздуха в Железнодорожном районе города. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Предприятие, расположенное рядом с территорией опережающего развития «Хабаровск», не проводило обязательные мероприятия по пылеподавлению при сортировке угля, создавало угрозу вредных выбросов в атмосферу и нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду.
По представлению прокурора сортировка угля была полностью остановлена. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Благодаря работе прокуратуры были защищены интересы работников предприятия, резидентов территории опережающего развития и жителей прилегающих районов.
Проверка была инициирована после обращения на личном приеме у Амурского бассейнового природоохранного прокурора.