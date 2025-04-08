Дженнифер Лопес прилетит в Казахстан с концертом

Как сообщается на Instagram-странице офиса Джей Ло, летом она проведет мировое турне Up all night, в рамках которого посетит 17 городов.
Планируется, что 1 августа она даст концерт в столице Казахстана в «Астана Арене». Астана станет предпоследним городом ее турне.
«Для всех моих иностранных поклонников я проведу несколько шоу этим летом. Не могу дождаться, когда вернусь на сцену, чтобы увидеть всех вас. Это было слишком давно. Это будет потрясающее лето», — написала Джей Ло на своей странице в Instagram.