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В России предлагают отложить повышение цен на электричество: вот почему

Миронов предложил отменить повышение платы за электричество из-за дифтарифов.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили отменить запланированное на июль 2025 года повышение платы за электроэнергию. Депутат Госдумы Сергей Миронов объясняет необходимость этого тем, что в ряде регионов платежи за электричество уже выросли на фоне дифференциации тарифов.

«По решению правительства тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года вырастут на 12,6%. Призываю кабмин отменить июльское повышение. Хотя бы для тех регионов, где дифтарифы уже привели к росту платежей», — сказал Миронов РИА Новости, назвав рост платежей за электричество «драконовским» и отметив, что больше других пострадали регионы с низкой газификацией, где преимущественно практикуется электроотопление жилых домов.

Напомним, с 1 января 2025 года плату за электричество взимают по дифференцированным диапазонам. Чем больше потребление — тем выше стоимость киловатт-часа. Некоторым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа пришли платежки на сумму от 35 до 50 тысяч рублей за январь. И даже на юге, в теплом Краснодарском крае суммы за электроэнергию стали доходить до 30 тысяч. Почему так происходит, сайт KP.RU разбирается здесь.

Также сообщалось, что в России пересчитают стоимость электричества в домах с электроотоплением.

Тем временем жители Иркутской области составили обращение президенту об отмене дифтарифов после того, как суммы за электроэнергию в их платежках резко выросли.