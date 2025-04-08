В России предлагают отложить повышение цен на электричество: вот почему

Напомним, с 1 января 2025 года плату за электричество взимают по дифференцированным диапазонам. Чем больше потребление — тем выше стоимость киловатт-часа. Некоторым жителям Ямало-Ненецкого автономного округа пришли платежки на сумму от 35 до 50 тысяч рублей за январь. И даже на юге, в теплом Краснодарском крае суммы за электроэнергию стали доходить до 30 тысяч. Почему так происходит, сайт KP.RU разбирается здесь.