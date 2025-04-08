В Соцфонде раскрыли условия для получения пенсии в 2025 году

Как указывается в документах фонда, для выхода на пенсию мужчинам необходимо достичь 64 лет, а женщинам — 59 лет. Кроме того, требуется наличие 15 лет страхового стажа и как минимум 30 пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию, передают РИА Новости, ссылаясь на данные Соцфонда.