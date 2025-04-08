В Соцфонде раскрыли условия для получения пенсии в 2025 году

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составит 145,69 рубля.
Для получения страховой пенсии по старости в России в 2025 году необходимо выполнение трех условий: достижение определенного возраста, наличие минимум 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов. Это следует из данных Социального фонда РФ (СФР).
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ России начнут по-новому индексировать пенсии: когда ждать очередного повышения выплат.
Как указывается в документах фонда, для выхода на пенсию мужчинам необходимо достичь 64 лет, а женщинам — 59 лет. Кроме того, требуется наличие 15 лет страхового стажа и как минимум 30 пенсионных коэффициентов для получения права на пенсию, передают РИА Новости, ссылаясь на данные Соцфонда.
В дополнение к основным условиям, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составит 145,69 рубля. Также предусмотрена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой установлен в размере 8 907,70 рубля. Эти финансовые параметры пенсионной системы обеспечивают дополнительную поддержку пенсионерам.
В России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров, следует из данных СФР. Так, по состоянию на 1 января 2025 года зарегистрировано 41 169 796 пенсионеров.
Россиянам пообещали двойное увеличение пенсии. Начиная с 2026 года, процедура индексации страховых пенсий в стране будет изменена и пройдет в два этапа. Пенсии будут корректироваться на уровень инфляции, а затем будут учитываться доходы СФР.