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На строящейся АЭС Hinkley Point C в Британии наблюдается нашествие крыс

Строители, которые возводят объект, утверждают, что грызунов стало так много, что они больше не боятся людей.

Резкий рост популяции крыс наблюдается на атомной электростанции Hinkley Point C, строительство которой ведётся в британском городе Сомерсете, сообщила газета The Guardian.

Энергетическая компания EDF, которая отвечает за проект, получила жалобу от профсоюза работников, занимающихся возведением АЭС. В обращении говорится о множестве грызунов, которые заполонили строительную площадку.

Строители выражают опасения по поводу того, что крыс стало так много, что они больше не боятся людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в британском городе Бирмингеме работники коммунальных служб устроили забастовку, вследствие чего на улицах населённого пункта скопились кучи мусора. Это привело к резкому росту популяции крыс. Журналисты предупредили, что ситуация с грызунами представляет опасность для жизни и здоровья людей.