На строящейся АЭС Hinkley Point C в Британии наблюдается нашествие крыс

Резкий рост популяции крыс наблюдается на атомной электростанции Hinkley Point C, строительство которой ведётся в британском городе Сомерсете, сообщила газета The Guardian.
Энергетическая компания EDF, которая отвечает за проект, получила жалобу от профсоюза работников, занимающихся возведением АЭС. В обращении говорится о множестве грызунов, которые заполонили строительную площадку.
Строители выражают опасения по поводу того, что крыс стало так много, что они больше не боятся людей.
Напомним, ранее сообщалось, что в британском городе Бирмингеме работники коммунальных служб устроили забастовку, вследствие чего на улицах населённого пункта скопились кучи мусора. Это привело к резкому росту популяции крыс. Журналисты предупредили, что ситуация с грызунами представляет опасность для жизни и здоровья людей.