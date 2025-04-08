На строящейся АЭС Hinkley Point C в Британии наблюдается нашествие крыс

Напомним, ранее сообщалось, что в британском городе Бирмингеме работники коммунальных служб устроили забастовку, вследствие чего на улицах населённого пункта скопились кучи мусора. Это привело к резкому росту популяции крыс. Журналисты предупредили, что ситуация с грызунами представляет опасность для жизни и здоровья людей.