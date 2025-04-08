Хабаровск снабдит Чукотку яйцами и мясом к Пасхе

— Когда стало ясно, что арендовать самолет из Хабаровска невозможно, мы решили доставить свежие продукты на автомобилях «ТРЭКОЛ». В понедельник, 7 апреля, груз уже доставили в Энмелен, Сиреники, Нунлингран и Провидения. Сегодня планируем завезти продукты в Новое Чаплино. Всего в округ доставлено полторы тонны свежих овощей и зелени — огурцов, укропа и зеленого лука, — рассказал начальник отдела сельского хозяйства, торговли и природопользования Провиденского муниципального округа Дмитрий Ольховик.