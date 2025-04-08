Хабаровск снабдит Чукотку яйцами и мясом к Пасхе

Из Анадыря в Провиденский округ привезли свежие овощи и зелень. В магазинах появились тепличные огурцы, зеленый лук и укроп. Ранее все села округа обеспечили куриными яйцами. Компания-поставщик планировала доставить продукты в Провидения самолетом из Хабаровска, но из-за малого объема груза арендовать воздушное судно не удалось. Поэтому первую партию продуктов решили привезти на автотранспорте, передает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ИА «Чукотка».
— Когда стало ясно, что арендовать самолет из Хабаровска невозможно, мы решили доставить свежие продукты на автомобилях «ТРЭКОЛ». В понедельник, 7 апреля, груз уже доставили в Энмелен, Сиреники, Нунлингран и Провидения. Сегодня планируем завезти продукты в Новое Чаплино. Всего в округ доставлено полторы тонны свежих овощей и зелени — огурцов, укропа и зеленого лука, — рассказал начальник отдела сельского хозяйства, торговли и природопользования Провиденского муниципального округа Дмитрий Ольховик.
Ожидается, что крупная партия продуктов, включая овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, яйца, а также другие скоропортящиеся товары, прибудет в Провидения накануне праздника Пасхи —