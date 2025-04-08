Ещё один конфликтный тигр отловлен в Приморском крае

В ночь на вторник, 8 апреля, в окрестностях села Маргаритово Ольгинского муниципального округа Приморья завершилась операция по отлову амурского тигра, ранее неоднократно приближавшегося к жилым территориям. Как написал Telegram-канал «Минприроды25», отлов осуществила группа инспекторов охотнадзора в составе Евгения Козулина, Дмитрия Ансовича, Романа Ансовича и Юрия Мамалыги.
Специалистам потребовались менее суток с начала операции по отлову, чтобы обнаружить и обездвижить животное. При первичном осмотре у самца обнаружили повреждение конечности, что могло стать причиной его повышенной активности вблизи населённого пункта. Для детального обследования и реабилитации тигра транспортировали в центр дикой природы «Тигр», где ему окажут ветеринарную помощь.
Как отмечается, операция прошла без осложнений благодаря слаженной работе сотрудников. Ранее в этом году в Приморье травмированные и конфликтные особи амурского тигра уже попадали в реабилитационные центры.