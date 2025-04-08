Ещё один конфликтный тигр отловлен в Приморском крае

Специалистам потребовались менее суток с начала операции по отлову, чтобы обнаружить и обездвижить животное. При первичном осмотре у самца обнаружили повреждение конечности, что могло стать причиной его повышенной активности вблизи населённого пункта. Для детального обследования и реабилитации тигра транспортировали в центр дикой природы «Тигр», где ему окажут ветеринарную помощь.