Хабаровчане открыли ранний сап-сезон на Амуре

В Хабаровске официально стартовал сапборд-сезон. Первые любители весеннего экстрима уже вышли на воду с досками и веслами, сообщает телеграм-канал «Хабаровск в эфире».
Несмотря на то что температура воды в Амуре пока едва превышает ноль, лёд ещё не сошёл, отчаянных энтузиастов это не остановило. В солнечные выходные они вышли на речную гладь, чтобы первыми опробовать сапборды после долгой зимы.
Катание на сапборде — популярное весенне-летнее развлечение в Хабаровске. Этот вид активного отдыха сочетает спорт и релакс: стоя на доске, можно не только грести, но и наслаждаться пейзажами. А Амур с его широкими берегами и просторами — идеальное место для таких прогулок. С каждым годом всё больше хабаровчан и гостей города открывают для себя это занятие.
Пока вода ещё холодная, инструкторы советуют не забывать про меры безопасности: надевать гидрокостюмы, использовать спасательные жилеты и не заплывать далеко от берега.
Весна в Хабаровске только набирает обороты — а сапбордисты уже уверенно вступили в сезон.