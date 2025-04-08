Хабаровчане открыли ранний сап-сезон на Амуре

Катание на сапборде — популярное весенне-летнее развлечение в Хабаровске. Этот вид активного отдыха сочетает спорт и релакс: стоя на доске, можно не только грести, но и наслаждаться пейзажами. А Амур с его широкими берегами и просторами — идеальное место для таких прогулок. С каждым годом всё больше хабаровчан и гостей города открывают для себя это занятие.