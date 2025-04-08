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В Госдуме хотят отчеканить «Орешник» на памятной монете

Депутат Гусев предложил выпустить памятную монету с «Орешником» в преддверии годовщины Победы.

Источник: Комсомольская правда

Российский Центробанк может выпустить памятную монету с изображением ракетного комплекса «Орешник». С таким предложением обратился к главе ЦК Эльвире Набиуллиной первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«В преддверии 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения Европы от нацизма предлагается ввести в обращение памятную монету с изображением российского ракетного комплекса “Орешник”», — цитирует РИА Новости письмо Гусева.

Депутат отметил, что выпуск в обращение подобной памятной монеты будет способствовать популяризации российских достижений в области военной техники.

«Память о войне — это не только история, но и наш сегодняшний щит», — отметил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые части гиперзвукового комплекса «Орешник» способны выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с поверхностью Солнца — около шести тысяч градусов по Цельсию.

Тем временем в Совбезе объяснили, как «Орешник» может пресечь угрозу от НАТО.