В Испании обнаружили 5000-летнее общество «доисторического социализма»

Группа испанских археологов представила данные, которые радикально изменили представление о Валенсина-де-ла-Консепсьон — крупнейшем известном поселении эпохи меди в Европе.
Новые исследования показали, что на протяжении примерно тысячелетия, с 3300 по 2150 год до н.э., там существовало общество, ориентированное не на накопление богатства, а на равенство и устойчивое распределение ресурсов. Подробные выводы опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
Поселение площадью около 450 гектаров было заселено несколькими тысячами человек. Ученые проанализировали 635 каменных инструментов, найденных в жилых и производственных секторах, применяя технологический и радиоуглеродный анализ. Результаты показали, что жители активно занимались сельским хозяйством, обработкой металлов и кожи, но избегали накопления материальных ценностей. Эти данные противоречат прежним теориям, предполагающим, что Валенсина-де-ла-Консепсьон служила исключительно культовым или элитарным центром.
Применение преимущественно местных материалов и повторное использование инструментов свидетельствуют о рациональном подходе к ресурсам. По мнению исследователей, это поселение демонстрирует, что сложные сообщества могли успешно функционировать без выраженной иерархии и централизованной власти.
Как отметил координатор проекта Роберто Риш, такой пример организации общества ставит под сомнение устоявшиеся эволюционные модели, согласно которым социальный прогресс невозможен без власти и строгой структуры управления. Несмотря на изменения численности населения, Валенсина оставалась устойчивым и процветающим центром на протяжении более тысячи лет.
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