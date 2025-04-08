В Испании обнаружили 5000-летнее общество «доисторического социализма»

Новые исследования показали, что на протяжении примерно тысячелетия, с 3300 по 2150 год до н.э., там существовало общество, ориентированное не на накопление богатства, а на равенство и устойчивое распределение ресурсов. Подробные выводы опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.