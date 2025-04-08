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Камила Валиева начала встречаться с воспитанником челябинского «Трактора»

Воспитанник челябинской хоккейной школы Трактор , защитник ЦСКА Никита Нестеров и 18-летняя фигуристка, абсолютная мировая рекордсменка Камила Валиева начали встречаться. Официально пара о своих отношениях не заявляла.

Камила Валиева пока не комментирует личную жизнь.

Воспитанник челябинской хоккейной школы «Трактор», защитник ЦСКА Никита Нестеров и 18-летняя фигуристка, абсолютная мировая рекордсменка Камила Валиева начали встречаться. Официально пара о своих отношениях не заявляла.

«Ни фигуристка, ни хоккеист слухи никак не комментируют. Но на одном из последних матчей ЦСКА Камила была в куртке с рисунком Нестерова и его фамилией на спине», — пишет sport24.ru.

В феврале текущего года впервые возникли слухи о возможном романе между Валиевой и Нестеровым. Изначально фигуристка была замечена в обществе жен хоккеистов ЦСКА. После о возможном романе начали рассказывать тематические телеграм-каналы, пишет интернет-издание. Отмечается, что Нестеров на 13 лет старше Валиевой.

Как URA.RU писало ранее, российская фигуристка заявила о своем решении возобновить профессиональную спортивную карьеру почти через три года после того, как она оказалась в центре допингового скандала во время Олимпийских игр в Пекине. Общественность призвала Валиеву вернуть медали, чтобы соблюсти решение Спортивного арбитражного суда.