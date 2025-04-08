Камила Валиева начала встречаться с воспитанником челябинского «Трактора»

Как URA.RU писало ранее, российская фигуристка заявила о своем решении возобновить профессиональную спортивную карьеру почти через три года после того, как она оказалась в центре допингового скандала во время Олимпийских игр в Пекине. Общественность призвала Валиеву вернуть медали, чтобы соблюсти решение Спортивного арбитражного суда.