В Артеме столкнулись два пассажирских автобуса, полиция начала проверку

В Артеме полиция проводит проверку по факту аварии с двумя пассажирскими автобусами. ДТП случилось в районе дома на 10-й Рудничной, 2. Известно, что пострадал один человек, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.