В Артеме столкнулись два пассажирских автобуса, полиция начала проверку

В Артеме полиция проводит проверку по факту аварии с двумя пассажирскими автобусами. ДТП случилось в районе дома на 10-й Рудничной, 2. Известно, что пострадал один человек, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.
По предварительной информации, 50-летний водитель автобуса King Long, двигаясь со стороны Находки в направлении Артема, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом № 15.
В момент аварии в салоне автобуса, следующего по маршруту № 15, находилось менее 10 человек. В результате ДТП травмы получила одна женщина, ее госпитализировали.
«В салоне автобуса King Long пассажиров не было. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством».