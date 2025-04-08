Стоматолог раскрыл связь между неправильным прикусом и проблемами со спиной

Неправильный прикус может не только повлиять на здоровье зубов, но и сказаться на состоянии позвоночника. По словам Леонида Бороздкина, заместителя директора по научной работе Института стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского Университета, проблемы с прикусом и челюстью могут привести к различным осложнениям. Об этом эксперт рассказал KP.RU.
— От прикуса напрямую зависит развитие и работа височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Доподлинно известно, что патологии этого сустава приводят к невропатии тройничного нерва, лицевым болям, а при длительном течении может повлиять на позвоночник и даже психосоматическое состояние больного, — сказал стоматолог.
Одним из распространенных последствий может быть развитие остеохондроза в молодом возрасте. Поэтому при появлении таких симптомов следует обратиться к стоматологу-ортодонту для консультации.
Кроме того, скученность зубов, неправильный прикус или аномалии в развитии челюстей со временем становятся более выраженными, что может сильно повлиять на самооценку и уверенность в себе. Проблемы с челюстью также могут привести к преждевременной потере зубов из-за сложностей с гигиеной, кариеса и повреждения зубов из-за их контакта друг с другом.