Стоматолог раскрыл связь между неправильным прикусом и проблемами со спиной

Кроме того, скученность зубов, неправильный прикус или аномалии в развитии челюстей со временем становятся более выраженными, что может сильно повлиять на самооценку и уверенность в себе. Проблемы с челюстью также могут привести к преждевременной потере зубов из-за сложностей с гигиеной, кариеса и повреждения зубов из-за их контакта друг с другом.