В Госдуме раскрыли реальный размер индексации пенсий в 2026 году

«С 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий. Согласно законодательству, в феврале выплаты пересчитают с учетом текущей инфляции, а в апреле — прибавят еще в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде страны. Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Но ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии», — рассказал Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС. По оценке депутата, размер пенсии вырастет до 24 633 рублей. В итоге за год фактическое повышение окажется в районе 1 633 рублей.