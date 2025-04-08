Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить призывы к терактам

Мессенджер Telegram должен выплатить штраф в 7 миллионов рублей. Такое решение принял Таганский суд Москвы в связи с отказом мессенджера удалить каналы, в которых содержатся призывы к совершению терактов и свержению власти в России.
«Telegram Messenger Inc., являясь владельцем информационного ресурса, допустил неудаление в сети Интернет информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — цитирует ТАСС выдержку из материалов дела.
Речь идет о призывах совершать теракты на объектах железнодорожного транспорта для помощи ВСУ, отмечает агентство.
Напомним, с февраля 2022 года Telegram получил штрафов на десятки миллионов рублей: что нарушил мессенджер, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы впервые оштрафовал компанию Mozilla на 3,5 миллиона рублей за то, что она не удалила информацию, запрещенную в России.