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Суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить призывы к терактам

Telegram отказался удалить каналы с призывами к терактам и свержению власти в РФ и был оштрафован.

Источник: Комсомольская правда

Мессенджер Telegram должен выплатить штраф в 7 миллионов рублей. Такое решение принял Таганский суд Москвы в связи с отказом мессенджера удалить каналы, в которых содержатся призывы к совершению терактов и свержению власти в России.

«Telegram Messenger Inc., являясь владельцем информационного ресурса, допустил неудаление в сети Интернет информации или интернет-страницы, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — цитирует ТАСС выдержку из материалов дела.

Речь идет о призывах совершать теракты на объектах железнодорожного транспорта для помощи ВСУ, отмечает агентство.

Напомним, с февраля 2022 года Telegram получил штрафов на десятки миллионов рублей: что нарушил мессенджер, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы впервые оштрафовал компанию Mozilla на 3,5 миллиона рублей за то, что она не удалила информацию, запрещенную в России.