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Посол Чжан Ханьхуэй: США являются самой большой хакерской империей в мире

США являются основным источником кибератак в мире.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты являются самой большой «хакерской империей», заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэй.

Кроме того, он отметил, что именно США являются основным виновником кибератак в мире.

«США являются самым большим источником кибератак. Как первая страна, создавшая киберкомандование, США в последние годы активно проводят масштабную стратегию киберсдерживания, становятся главным двигателем милитаризации киберпространства», — заявил дипломат, подготовивший комментарий для РИА Новости.

Чжан Ханьхуэй отметил, что американская сторона обладает «огромными кибервойсками» и в настоящее время продолжает их расширять.

По его словам, такие войска в тайне вели подготовку «высококвалифицированных хакерских организаций» для проникновения в сети других государств.

«США твёрдо контролируют ключевые узлы интернета, такие как подводные оптоволоконные кабели в Атлантическом и Тихом океанах, один за другим создали семь национальных центров для перехвата всего трафик», — добавил он.

Помимо этого, Чжан Ханьхуэй заявил, что Соединённые Штаты распространяют ложные сведения о хакерских атаках со стороны КНР, однако не могут предоставить доказательства.

Ранее сообщалось, что лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин оказался победителем в торговой войне, инициированной президентом США Дональдом Трампом.