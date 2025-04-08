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В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе Маргаритово

Хищник доставлен в реабилитационный центр.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае в районе села Маргаритово сотрудники охотнадзора успешно отловили тигра, представлявшего угрозу для местных жителей и их животных.

Хищник, замеченный за нападениями на собак, был обнаружен и пойман в ночь на 8 апреля. Об этом проинформировало региональное министерство природных ресурсов.

При первичном осмотре выяснилось, что животное — самец — получил травму лапы. После отлова его доставили в реабилитационный центр для диких животных «Центр “Тигр”» для дальнейшего лечения и наблюдения. По информации ведомства, операция по поимке хищника завершилась уже в первые сутки с момента начала поисковых мероприятий.

Тем временем в Приморском крае правоохранители устанавливают обстоятельства убийства амурского тигра на территории Яковлевского района.