В Приморье отловили хромающего тигра, таскавшего собак в селе Маргаритово

При первичном осмотре выяснилось, что животное — самец — получил травму лапы. После отлова его доставили в реабилитационный центр для диких животных «Центр “Тигр”» для дальнейшего лечения и наблюдения. По информации ведомства, операция по поимке хищника завершилась уже в первые сутки с момента начала поисковых мероприятий.