В Госдуму внесут проект о бесплатном соцобслуживании для участников СВО

«Предоставление бесплатно социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания тем, кто нуждается, значительно помогло бы им пройти реабилитацию. А предоставление такой услуги членам их семей сохранила бы семейный бюджет и облегчила бы их жизнь», — сообщается в пояснительной записке к проекту.