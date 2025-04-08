Дубинский: министр финансов США Бессент подал сигнал бюрократам из Киева

Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент подал «прямой сигнал» украинской бюрократии, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.
По его словам, Бессент дал понять, что в этой стране используются американские деньги. В частности, что речь идёт о пенсиях.
«Министр финансов США Скотт Бессент подал прямой сигнал украинской бюрократии: все ваши зарплаты, пенсии, льготы — это американские деньги. И они могут закончиться в любой момент», — написал Дубинский в Telegram.
Он отметил, что Зеленский «тратит массу усилий», пытаясь убедить своё окружение и в том, что в отношениях с Вашингтоном «всё хорошо».
«Зеленский продолжает играть в гроссмейстера, сидя на чужих деньгах и чужом терпении», — говорится в публикации.
Напомним, Бессент заявил, что Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал «самую лёгкую сделку в мире». Кроме того, он назвал Зеленского «эстрадным артистом», которого окружают «неидеальные советники».
Ранее Дубинский заявил, что Киеву следует быть готовым к удару от Соединённых Штатов.