Заболеваемость педикулезом в Красноярском крае снизилась на 19,1%

В Красноярском крае наблюдается снижение заболеваемости педикулезом на 19,1%. В 2024 году диагноз был установлен у 341 жителя региона, среди которых 137 человек — это взрослые, остальные — дети.
По данным статистики, большинство заболевших составляют городские жители — 86,8%. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Норильске, Минусинске, Шарыпово, Шушенском, Шарыповском и Северо-Енисейском районах, а также в посёлке Кедровый.
Важно отметить, что риск заражения педикулезом существует для всех, независимо от пола, возраста или социального статуса. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками и резинками для волос, так как через эти предметы возможна передача вшей.
Ранее рассказывали, что в Красноярске пройден пик заболеваемости ОРВИ.