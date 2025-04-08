Заболеваемость педикулезом в Красноярском крае снизилась на 19,1%

Важно отметить, что риск заражения педикулезом существует для всех, независимо от пола, возраста или социального статуса. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: не пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками и резинками для волос, так как через эти предметы возможна передача вшей.