Прокуратура проведет проверку из-за отключения электричества в Приморье

Правоохранители дали специалистам самостоятельно устранить проблему, однако через сутки ситуация не изменилась. Поэтому прокуроры проведут проверку и выявят, насколько соблюдается законодательство при обслуживании сетей, сроки ликвидации аварии и расследование ее причин.