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Прокуратура проведет проверку из-за отключения электричества в Приморье

Жители Врангеля остались без света 6 апреля.

Источник: Прокуратура Приморского края

Вечером 6 апреля во Врангеле на вводно-распределительном устройстве многоквартирных домов № 7 и 7а по улице Первостроителей произошла авария. Без света остались 500 местных жителей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Правоохранители дали специалистам самостоятельно устранить проблему, однако через сутки ситуация не изменилась. Поэтому прокуроры проведут проверку и выявят, насколько соблюдается законодательство при обслуживании сетей, сроки ликвидации аварии и расследование ее причин.

«Виновные лица вызваны для возбуждения дел об административных правонарушениях», — добавили в пресс-службе ведомства.