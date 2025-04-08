Прокуратура проведет проверку из-за отключения электричества в Приморье

Вечером 6 апреля во Врангеле на вводно-распределительном устройстве многоквартирных домов № 7 и 7а по улице Первостроителей произошла авария. Без света остались 500 местных жителей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Правоохранители дали специалистам самостоятельно устранить проблему, однако через сутки ситуация не изменилась. Поэтому прокуроры проведут проверку и выявят, насколько соблюдается законодательство при обслуживании сетей, сроки ликвидации аварии и расследование ее причин.
«Виновные лица вызваны для возбуждения дел об административных правонарушениях», — добавили в пресс-службе ведомства.