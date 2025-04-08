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Омский сельхозкооператив признали банкротом

В СПК «Ачаирский-1» началось конкурсное производство.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области признан банкротом крупный сельхозпроизводитель — СПК «Ачаирский-1». Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 6 апреля.

Сельхозкооператив успешно работал начиная с 2002 года. Уставный капитал СПК оценивается в 5 970 200 рублей, его составляют паи 13 участников кооператива.

Проблемы у сельскохозяйственного кооператива обострились в прошлом году. По данным картотеки арбитражных дел, СПК «Ачаирский=1» накопил долгов перед кредиторами почти на 19 млн рублей. Представители СПК обратились в Арбитражный суд Омской области с заявлением о самобанкротсве.

В отношении СПК в сентябре 2024 года по решению суда была введена процедура наблюдения, однако к финансовому оздоровлению это не привело. Сейчас у предприятия-банкрота будет распродаваться имущество, конкурсным управляющим СПК «Ачаирский-1» назначен Фаиль Байрамов.