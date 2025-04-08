Омский сельхозкооператив признали банкротом

В отношении СПК в сентябре 2024 года по решению суда была введена процедура наблюдения, однако к финансовому оздоровлению это не привело. Сейчас у предприятия-банкрота будет распродаваться имущество, конкурсным управляющим СПК «Ачаирский-1» назначен Фаиль Байрамов.