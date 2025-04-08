13-й ребенок родился у жительницы Екатеринбурга

«В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа вторых и последующих родов, — говорит старшая акушерка родильного дома ГКБ № 14 Светлана Мокеева. — Это связано как с демографической политикой государства, так и с тем, что здоровье женщин и качество родовспоможения улучшается благодаря развитым медицинским технологиям».