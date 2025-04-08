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13-й ребенок родился у жительницы Екатеринбурга

Врачи роддома больницы № 14 помогли появиться на свет 13-му ребенку жительнице Уралмаша. Мальчик родился весом 2300 граммов. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

«В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа вторых и последующих родов, — говорит старшая акушерка родильного дома ГКБ № 14 Светлана Мокеева. — Это связано как с демографической политикой государства, так и с тем, что здоровье женщин и качество родовспоможения улучшается благодаря развитым медицинским технологиям».

В ее практике случай 13-х родов первый. Но они прошли быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы.

Маму и малыша готовят к выписке. По словам медицинских работников, женщина и дальше планирует рожать.

«МК-Урал» ранее писал, что за неделю в конце мая в Свердловской области родилось 697 детей.

Среди новорожденных уральцев 352 мальчика и 345 девочек, среди них 3 пары близнецов. 491 роженица стала матерью до 35 лет, а 203 дамы решились на деторождение после 35 лет.