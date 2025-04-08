МВД: при краже денег через вирус в телефоне следует обратиться в банк

В инструкциях уточняется, что пострадавшему следует сразу прекратить любые действия с устройством, отключить его и сохранить телефон как потенциальное средство совершения преступления. Также не рекомендуется пытаться самостоятельно или с помощью сторонних IT-специалистов искать и устранять вирусы, а также отправлять телефон в сервисные центры для восстановления.