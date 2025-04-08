ФСБ: жителя Камчатки осудили на десять лет за финансирование терроризма

Суд признал виновным жителя Камчатского края в финансировании международных террористических группировок и приговорил его к 10 годам заключения, сообщило региональное управление ФСБ России.
«Тихоокеанский флотский военный суд признал его виновным в инкриминируемом преступлении и приговорил к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, мужчина переводил деньги на приобретение оружия и экипировки для террористических организаций, ведущих боевые действия на территории Сирии. Против него было возбуждено дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и покушении на финансирование терроризма (ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).
Апелляционный военный суд оставил вынесенный приговор без изменений.
Напомним, 7 апреля стало известно, что в Крыму арестовали 18-летнего юношу, который, по версии следствия, является членом террористической неонацистской ячейки. В сообщении отмечается, что он планировал взорвать здание мечети. В СК РФ уточнили, что арестованный изготовил орудие преступления и нашел соучастников теракта из числа молодежи.