Дожди и грозы ожидаются во вторник в Челябинской области

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 8 апреля, у Аллы, Анны, Василия, Гавриила, Ларисы, Прасковьи, Степана.
Между прочим, 8 апреля 2025 года отмечают день Гавриила Благовеста. Согласно народным приметам, сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Тому, кто будет жадничать, в скором времени придется узнать, что такое безденежье.