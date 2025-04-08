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Дожди и грозы ожидаются во вторник в Челябинской области

Во вторник, 8 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, возможны грозы, утром в отдельных районах туманы. Температура воздуха днем составит от +12 до +17 градусов, на крайнем юге до +20. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 93% 751 мм рт. ст. +8°

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 8 апреля, у Аллы, Анны, Василия, Гавриила, Ларисы, Прасковьи, Степана.

Между прочим, 8 апреля 2025 года отмечают день Гавриила Благовеста. Согласно народным приметам, сегодня нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Тому, кто будет жадничать, в скором времени придется узнать, что такое безденежье.