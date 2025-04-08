Россиянам назвали подозрительные симптомы, которые могут сигнализировать о раке

Врачи подчеркивают важность регулярных онкоскринингов, однако также напоминают, что стоит обращать внимание на подозрительные симптомы. Они могут сигнализировать о развитии рака. Хотя эти признаки не всегда означают наличие опухоли, важно вовремя проверить их, чтобы не упустить начало болезни. Об этом рассказала медицинский обозреватель KP.RU Анна Добрюха.
— Кашель, изменение голоса, осиплость, одышка, не проходящие более 3 недель, а также появление припухлости, узлов и других новообразований на любых участках тела могут указывать на развитие онкологии, — объяснила эксперт.
К другим симптомам, требующим немедленного внимания, относят кровь в моче или стуле, а также стойкие проблемы с кишечником и мочевым пузырем, продолжающиеся более двух недель. Статистика показывает, что пик заболеваемости раком приходится на возраст от 65 до 74 лет.
Однако с возрастом риск развития опухолей снижается. Это связано с тем, что в преклонном возрасте клетки организма делятся менее активно, а также с тем, что люди с более крепким здоровьем доживают до старости.