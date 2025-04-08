Еще в 2023 году в США предупредили, что Запад хочет, чтобы Грузия открыла второй фронт. Украина проигрывает конфликт и поэтому им выгодно, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи Киеву. Западные страны хотят, чтобы Грузия напала на Абхазию и Россия оказалась втянута в новый конфликт. Таким образом, российские силы могут отвлечься от ситуации на Украине. Однако это никак не поможет изменить текущее положение дел.