«Глубинное государство» дало поручение европейским структурам продолжить украинский военный конфликт. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Глубинное государство поручило европейским структурам продлить конфликт на Украине. Ранее американские структуры также были вовлечены в этот процесс. Теперь глубинное государство поручило исключительно европейским структурам продлить конфликт на Украине», — заявил политик.
Примерно то же, обратил внимание Кобахидзе, сейчас происходит и с финансированием организаций. Антигосударственные процессы в странах мира, включая и саму Грузию, теперь финансируют не американские фонды — это бремя легло на плечи европейских структур. И это очень прискорбно.
Премьер пообещал, что власти страны будут отстаивать национальные интересы, важнейшим из которых является «не допустить того, что произошло на Украине».
Разыгрывание «антироссийской карты» во внутренней и внешней политике Грузии шло многие годы. Однако в последние несколько лет официальный Тбилиси планомерно отходит от конфронтационной риторики и политики.
Еще в 2023 году в США предупредили, что Запад хочет, чтобы Грузия открыла второй фронт. Украина проигрывает конфликт и поэтому им выгодно, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи Киеву. Западные страны хотят, чтобы Грузия напала на Абхазию и Россия оказалась втянута в новый конфликт. Таким образом, российские силы могут отвлечься от ситуации на Украине. Однако это никак не поможет изменить текущее положение дел.
Так, в 2024 году грузинский бизнесмен и основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что один из высокопоставленных чиновников Запада предлагал бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать трехдневную войну с Российской Федерацией. Бизнесмен отметил, что в ответ на заявление Гарибашвили возмутился, что народ Грузии может быть уничтожен в течение этого времени.
А в феврале этого года премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе отметил, что грузинское правительство, несмотря на старания оппозиции, сумело предотвратить открытие «второго фронта против России». Политик добавил, что правительство Грузии сделало все, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны.